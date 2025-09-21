Судьбоносная сессия Генассамблеи ООН: В чем прав Президент Азербайджана Ильхам Алиев?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и уже ее первые дни обещают быть показательными для будущего всей международной системы. Почти восемь десятилетий Организация Объединённых Наций оставалась главным символом многосторонней дипломатии и институциональной надежды на мирное урегулирование конфликтов. Но в последние годы критика в ее адрес звучит всё громче: слишком часто решения ООН остаются на бумаге, слишком заметны избирательность и двойные стандарты в применении резолюций, а право вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности, всё чаще рассматривается как инструмент политического торга, а не глобальной справедливости. Именно поэтому вопрос о реформировании Совета Безопасности ООН, как центрального органа, отвечающего за поддержание международного мира и безопасности, становится ключевым пунктом дискуссий на нынешней сессии.

Свое слово уже сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что существующая структура ООН отражает реалии 80-летней давности и потому не способна справляться с вызовами XXI века. По его словам, "нет никаких оправданий тому, чтобы оставлять урегулирование гуманитарных кризисов на откуп странам, обладающим правом вето в Совете Безопасности". Эрдоган напомнил, что еще двенадцать лет назад Турция призывала к реформе ООН, выдвинув тезис "мир больше пяти", подразумевая, что судьба всего человечества не может зависеть только от пяти государств, обладающих правом вето. Сегодня, отметил турецкий лидер, даже на уровне Генерального секретаря ООН всё чаще звучат признания в острой необходимости структурных преобразований. Турция, по словам Эрдогана, всегда поддерживала усилия по реформированию и будет продолжать это делать.

Призыв Эрдогана созвучен позиции Азербайджана, который в последние годы последовательно поднимает вопрос о несостоятельности нынешней архитектуры Совета Безопасности. Для Баку этот вопрос имеет не отвлечённо-теоретический, а глубоко практический характер: именно Азербайджан в течение почти тридцати лет сталкивался с тем, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безусловного вывода армянских вооружённых формирований с оккупированных территорий, оставались мёртвой буквой. Еще в 1993 году Совет принял резолюции №822, 853, 874 и 884, которые подтверждали территориальную целостность Азербайджана и фиксировали требование прекращения оккупации. Но, как неоднократно подчёркивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, для его страны эти документы так и не стали реальным инструментом восстановления справедливости.

Глава нашего государства в 2017 году, выступая на сессии Генассамблеи, напомнил: "В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного и безусловного вывода армянских вооружённых сил с азербайджанской территории. Но Армения их игнорирует. В нашем случае прошло 24 года, и резолюции не выполняются". Эта мысль в последующие годы звучала в десятках его речей. В 2020 году, выступая на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь акцентировал: "Четыре резолюции Совета Безопасности требуют немедленного, полного и безусловного вывода армянских вооружённых сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения игнорировала их почти тридцать лет". А в ноябре 2024 года, подводя итоги Второй Карабахской войны и событий сентября 2023 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности, которые оставались на бумаге тридцать лет".

Для Азербайджана пример этих резолюций стал символом неспособности ООН обеспечивать исполнение собственных решений. Алиев не раз говорил о необходимости выработки механизма, который бы гарантировал исполнение резолюций, исключал избирательность и обеспечивал единый подход ко всем странам.

"Некоторые решения Совета Безопасности выполняются в считанные дни. Но в нашем случае Армения игнорировала четыре резолюции на протяжении десятилетий. Это двойные стандарты", - подчеркивал глава нашего государства.

Он предлагал разработать систему, которая бы предусматривала ответственность за неисполнение решений, включая санкции. Ведь без этого доверие к международному праву и к самому Совету Безопасности стремительно падает.

С точки зрения Баку, именно Азербайджан наглядно показал, что при бездействии международных механизмов государство вынуждено добиваться справедливости своими силами. В ходе Второй Карабахской войны 2020 года и последующих событий страна восстановила контроль над семью районами, прилегающими к Нагорному Карабаху, а в сентябре 2023 года установила полный суверенитет над всей своей территорией. Азербайджанские власти считают, что этим они реализовали положения четырёх резолюций Совета Безопасности, которые до того оставались лишь декларациями.

"Мы сами добились исполнения резолюций, которые тридцать лет лежали на бумаге", - резюмировал Президент Ильхам Алиев.

История с неисполненными резолюциями и их поздней реализацией усилиями самого Азербайджана наглядно демонстрирует главный изъян современной структуры Совбеза. Международное сообщество может принимать решения, но если они не выгодны тем или иным постоянным членам или не подпадают под их интересы, механизмов реального давления не существует. В результате создаётся впечатление, что ООН действует избирательно: одни государства подвергаются санкциям и военному вмешательству за нарушение резолюций, другие - безнаказанно игнорируют их десятилетиями. Такая ситуация подрывает доверие к самой системе международного права, заставляя государства искать альтернативные пути защиты своих интересов.

Реформа Совета Безопасности, о которой всё чаще говорят мировые лидеры, должна, по мнению сторонников перемен, решить именно эти проблемы. Среди главных аргументов в пользу реформы можно выделить несколько. Во-первых, изменившийся баланс сил в мире: структура, созданная после Второй мировой войны, не отражает ни экономической, ни демографической, ни политической картины XXI века. Во-вторых, право вето, которое часто парализует деятельность Совбеза, требует либо ограничения, либо серьёзной модернизации, особенно в случаях, касающихся гуманитарных кризисов и актов агрессии. В-третьих, необходим механизм гарантированного исполнения резолюций: они не должны оставаться "рекомендациями", их выполнение должно быть обеспечено конкретными мерами, включая санкции. Наконец, Совбез должен стать более представительным: всё чаще звучат предложения расширить число постоянных членов за счёт региональных держав, стран "Глобального Юга" и движений, подобных Движению неприсоединения.

Азербайджан в этой дискуссии выступает не только как страна, пострадавшая от неэффективности Совбеза, но и как активный участник глобального диалога. Баку неоднократно предлагал расширить Совет за счёт представительства исламского мира и стран Движения неприсоединения, где Азербайджан занимает заметное место. Для него важно, чтобы интересы государств, не входящих в клуб постоянных членов, также учитывались при принятии решений, от которых зависит судьба целых регионов.

80-я сессия Генассамблеи в этом смысле становится рубежной. Она открывается в условиях продолжающихся войн, новых гуманитарных кризисов, растущего недоверия к международным институтам и усиления региональных блоков. Если ООН не начнёт реальное реформирование, рискует окончательно утратить статус универсальной организации, способной обеспечивать баланс интересов и справедливость. Опыт Азербайджана показывает, что оставленные без внимания решения Совбеза не исчезают - они превращаются в источники новых конфликтов и войн. И именно поэтому сейчас, на восьмом десятке лет существования ООН, вопрос реформы звучит не как пожелание, а как насущная необходимость.