Исторический перелом в азербайджано-американских отношений: о факторе Президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа

Автор: Акпер Гасанов

Для максимально четкого понимания того, что из себя представляет новая геополитическая реальность, имеет смысл привести хронологию последних громких событий. Итак, вначале была публикация Президента США Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Американский лидер вновь выложил фотографию со встречи 8 августа в Вашингтоне с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Под снимком Трамп написал: "Для меня такая честь помочь урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией и в то же время подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми - президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет нескончаемая дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оперативно отреагировал на публикацию. В своем комментарии он выразил благодарность Президенту США, подчеркнув его ключевую роль в организации Вашингтонского саммита и продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном. "Вы - архитектор вечной дружбы и формирующегося стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу", - отметил глава нашего государства.

Эти его слова стали символичным подтверждением того, что вторая каденция Дональда Трампа на посту главы Белого Дома открыла новую страницу в истории отношений между Азербайджаном и США. Но чтобы понять значимость этого момента, стоит вспомнить, какой долгий и неоднозначный путь прошли двусторонние связи за последние три десятилетия.

Азербайджано-американские отношения начались в крайне сложный для нашей страны период. В 1992 году, в год оккупации армянскими силами Шуши и Лачина, а также Геноцида в Ходжалы, Конгресс США принял так называемую 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы". Эта поправка запретила оказание прямой помощи Азербайджану со стороны США. Армения, напротив, продолжала получать миллионы долларов американской помощи ежегодно. Под давлением армянского лобби Вашингтон игнорировал тот факт, что именно Армения выступала агрессором, а Азербайджан понес тяжелые людские и территориальные потери.

На протяжении долгого времени эта несправедливая мера омрачала отношения Баку и Вашингтона. Ситуация начала меняться после трагедии 11 сентября 2001 года. США столкнулись с угрозой мирового терроризма и осознали необходимость опоры на союзников в стратегически важных регионах. Азербайджан, обладающий уникальным геополитическим положением на стыке Европы и Азии, стал одним из таких партнеров.

В октябре 2001 года администрация Джорджа Буша приостановила действие 907-й поправки. Это решение стало прямым признанием вклада Азербайджана в борьбу с международным терроризмом. Наша страна предоставила своё воздушное пространство и логистические возможности для операций США и НАТО в Афганистане, активно сотрудничала в сфере разведки и безопасности. Таким образом, именно Азербайджан сыграл ключевую роль в укреплении южного фланга антитеррористической коалиции, доказав Вашингтону свою стратегическую ценность.

В последующие годы отношения между Азербайджаном и США переживали разные периоды. С одной стороны, сотрудничество в энергетике и безопасности оставалось прочной основой двусторонних связей. Азербайджан стал важнейшим звеном в реализации проектов по диверсификации энергетических поставок в Европу, что соответствовало и американским интересам. С другой стороны, давление армянского лобби периодически создавало напряженность в диалоге. Однако в целом стратегическая значимость Азербайджана для США никогда не ставилась под сомнение.

Принципиальный перелом произошел в период второго президентства Дональда Трампа. В отличие от своих предшественников, он выстраивал отношения с Азербайджаном в прагматичном ключе - на основе взаимной выгоды, уважения и стратегического расчета. Впервые за долгое время диалог между Баку и Вашингтоном приобрел по-настоящему тёплый характер. Азербайджан укрепил своё значение в энергетических проектах, обеспечивающих энергетическую безопасность Европы, а США поддерживали реализацию Южного газового коридора. Трамп неоднократно отмечал лидерские качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева и роль нашей страны в обеспечении в региональной стабильности. Для Баку это стало важным сигналом: в лице Президента США Азербайджан имеет не просто партнера, но и политического союзника.

Кульминацией этого сближения стал саммит 8 августа 2025 года в Вашингтоне. В присутствии Дональда Трампа лидеры Азербайджана и Армении парафировали мирное соглашение. Как известно, парафирование - это признак того, что участники согласовали данный вариант текста и хотят зафиксировать его как окончательный для дальнейшего подписания. То есть, именно благодаря Трампу лидеры Азербайджана и Армении громко и четко заявили - альтернативы миру нет и быть не может. Именно действующий Президент США вошел в историю как посредник, которому удалось максимально приблизить конец многолетнего армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, отдельного упоминания заслуживает проект Зангезурского коридора, который в экспертных кругах также называют "дорогой Трампа". Этот транспортный маршрут, соединяющий Азербайджан с Нахчываном и Турцией, способен кардинально изменить экономическую карту региона. Реализация проекта откроет Южному Кавказу новые торговые и транзитные возможности, превратит регион в важнейший узел международных коммуникаций. США, заинтересованные в расширении торговых связей и укреплении своих позиций в Евразии, также окажутся среди бенефициаров этой инициативы.

Глядя на все это понимаешь, что сегодня, когда Азербайджан и США демонстрируют готовность к стратегическому партнерству, настала пора окончательно отменить дискриминационную 907-ю поправку. Её сохранение в формально "замороженном" виде - это анахронизм, который не соответствует современному уровню сотрудничества между Баку и Вашингтоном. Отмена поправки станет не только актом исторической справедливости, но и важным шагом к формированию полноценного стратегического союзничества между Баку и Вашингтоном.

Очевидно же, что во вторую президентскую каденцию Дональда Трампа, Азербайджан и США подошли к порогу качественно нового этапа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо называет американского Президента архитектором вечной дружбы. Теперь перед обеими странами стоит задача превратить эту дружбу в устойчивое стратегическое союзничество, которое принесёт выгоды не только Азербайджану и США, но и всему Южному Кавказу.