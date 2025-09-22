Керим Велиев встретился с белорусским коллегой

Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии, генерал-полковник Керим Велиев 22 сентября встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил - первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Павлом Муравейко.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

"На встречах тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены дальнейшее расширение и перспективы развития военного сотрудничества, а также вопросы региональной безопасности. Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.