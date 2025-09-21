Назван объем инвестиций между Азербайджаном и Ираном

За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из Ирана составил 176 миллионов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 8 миллионов долларов США или на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Ирана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 5,5%.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Ирана в Азербайджан составил 183,9 миллиона долларов США.

За первые 6 месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 миллиарда долларов США. Это на 244,295 миллиона долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный период, составил 1,350 миллиарда долларов США, что на 351,561 миллиона долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.