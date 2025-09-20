https://news.day.az/sport/1781895.html Леклер врезался в барьеры в ходе квалификации Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер врезался в барьеры в начале третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана Формулы-1. Как передает Day.Az, авария произошла в 15-м повороте под начинающимся дождем. Монегаск не показал время и завершил сессию десятым. Представляем кадры аварии:
