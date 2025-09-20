Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Нахчыване

В результате аварии автобуса, произошедшей в Нахчыване, за медицинской помощью в Нахчыванскую республиканскую больницу обратились 17 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил врач больницы Фуад Рзаев.

Он отметил, что пострадавшие были доставлены с помощью скорой помощи.

"В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней тяжести и стабильное, обследования продолжаются. Травмы в основном связаны с переломами бедра и таза (нейрохирургические проблемы) и сотрясениями мозга. Пациенты размещены в соответствующих отделениях, им продолжают оказывать стационарное лечение и наблюдение", - добавил он.

Напомним, что сегодня пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван - Баку, попал в аварию. Происшествие зафиксировано на участке дороги Нахчыван - Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района.