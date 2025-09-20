https://news.day.az/society/1781879.html

Автобус сорвался в овраг в Нахчыване - много пострадавших - ФОТО

На участке Нахчыван-Садаракской трассы, проходящей через село Хок Кенгерлинского района произошло тяжелое ДТП с участием автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус сорвался в овраг, в результате чего пострадали свыше 15 человек. На место происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.