Автобус сорвался в овраг в Нахчыване - много пострадавших - ФОТО
На участке дороги Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района произошло тяжелое ДТП с участием автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус сорвался в овраг, в результате чего пострадали свыше 15 человек.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.
