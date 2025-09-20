Автобус сорвался в овраг в Нахчыване

На участке дороги Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района произошло тяжелое ДТП с участием автобуса. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус сорвался в овраг, в результате чего пострадали свыше 15 человек. 

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и МЧС.