Формула-1: стартовал квалификационный заезд

Во второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовал квалификационный заезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в соревнованиях участвуют 10 команд и 20 гонщиков.

Результаты квалификации определят стартовые позиции гонщиков для основной гонки.

Напомним, что в первом свободном заезде первым стал британский пилот команды "McLaren" Ландо Норрис, во втором свободном заезде - британец Льюис Хэмилтон из "Ferrari", а в третьем свободном заезде снова первенствовал Ландо Норрис из "McLaren".

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.