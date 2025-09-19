Поставленный на колени армянский сепаратизм: это произошло два года назад

Автор: Акпер Гасанов

Это важнейшее событие в новейшей истории Азербайджана произошло два года назад. В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году наша страна полностью восстановила свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена военная техника карабахской хунты, которую вовсю поддерживал официальный Ереван.

Несколько отойдя от главной темы статьи напомню, что и тогда и сейчас были, есть и будут персонажи, которые поддерживали армянский национализм, карабахский сепаратизм. Вот и сегодня некий американский сенатор от штата Мичиган Гэри Питерс сделал откровенно нелепое, далекое от готовности и способности понимать существующие реалии, заявление.

"Два года назад я посетил Армению после того, как Азербайджан несправедливо напал на Нагорный Карабах и лишил жилья более 100 000 этнических армян. Сегодня я продолжаю поддерживать армянский народ в нашей работе над долгосрочным мирным соглашением, которое устранит причиненный вред и защитит суверенитет Армении", - изрек он.

И это была вопиющая ложь, чушь и провокация. Но, как видимо "лавры" иного проармянского сенатора Боба Менендеса, который лишился своего статуса и был обвинен в получении взяток, отмывании денег и незаконном использовании своего положения для продвижения интересов иностранных государств.

Ну а два года назад форменную истерику закатил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, компания которого официально занимается пиаром нынешнего руководства Армении.

"Международное сообщество должно подтолкнуть Азербайджан к немедленному прекращению военных действий", - написал он ровно два года назад в своем микроблоге в Х.

Самое нелепое в тех его истеричных постах было утверждение, что "Азербайджан начал новое крупное наступление против Нагорного Карабах". И этот персонаж возглавлял не придорожную закусочную, а НАТО! Вот вам и напоминание о реальном понимании реальности со стороны того, кто отвечал за обеспечение безопасности в мире, был главным лицом в крупнейшем военном альянсе мира. Он, без зазрения совести утверждал, что Азербайджан "напал" на... Азербайджан.

Вопил тогда, помнится, не только он, но и многие проармянские политики из разных стран мира. Им всем тогда был дан четкий ответ - незаконный марионеточный режим должен быть упразднен, а армянские вооруженные силы, расположенные в карабахском регионе Азербайджана, должны быть разоружены. Операция будет продолжаться до тех пор, пока нелегитимный марионеточный режим в Ханкенди не распадется.

У жесткой, но справедливой позиции нашей страны были объяснения. Ведь на протяжении трех лет с момента окончания 44-дневной войны, после подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения не только не выполнила свои обязательства, но и наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас.

Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабаха. Напротив, туда были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины и против нас был продолжен минный террор. Официальный Баку неоднократно предупреждал официальный Ереван, что эта ситуация не может продолжаться. Но там предпочли продолжать осуществлять провокации.

По сути, Азербайджану просто не оставили выбора. Нас вынудили провести антитеррористическую операцию, дабы окончательно решить вопрос восстановления нашей территориальной целостности и ликвидации армянских незаконных вооруженных формирований на нашей земле. Армянские боевики не сдались сразу. Они использовали весь арсенал оружия, имевшийся у них.

Я прекрасно помню, например, видеокадры уничтожения ЗРК "Тор" ВС Армении у дороги Ханкенди-Ходжалы. Кроме того, есть печальная статистика: в ходе антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе погибли 192 азербайджанских военнослужащих. Это - очередное, бесспорное доказательство лицемерия тех, кто защищал карабахскую хунту, врал на весь мир про "мирных армян", незаконно проживавших на временно оккупированных территориях нашей страны.

"Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях", - заявил Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев 31 декабря 2023 года в своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

И эти слова, четко описывающие итог антитеррористической операции, актуальны и поныне.