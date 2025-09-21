В Стокгольме прошёл концерт, посвящённый юбилею Узеира Гаджибейли

В стокгольмском музее Халльвюль состоялся концерт "Гармония Севера и Востока", приуроченный к 140-летию выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организованное Шведско-азербайджанкой ассоциацией при поддержке Государственного комитета по делам диаспоры мероприятие прошло по инициативе проживающей в Швеции азербайджанской пианистки Айнур Меликовой.

Вечер собрал членов дипломатического корпуса, аккредитованных в Швеции, представителей азербайджанской общины и шведской публики, заинтересованной в культурном обмене.

Открытие началось с приветственной речи представителя в Швеции Координационного совета Государственного комитета по работе с диаспорой Айды Амир Хашими, которая рассказала о вкладе Узеира Гаджибейли в музыкальное искусство и о миссии концерта - объединить Восток и Север через язык музыки.

"Узеир Гаджибейли был новатором - он первым соединил традиции европейской классической музыки с азербайджанской народной музыкой. Именно поэтому особенно значимо отмечать его вклад в музыку в Стокгольме - месте, где встречаются Север и Восток, где культуры соединяются в духе уважения и единства", - отметила А. А. Хашими.

Примечательно, что часть программы была исполнена на одном из старейших роялей Швеции, что подчеркнуло историческую значимость события и придало звучанию произведений особую глубину.

На сцене выступили пианисты Айнур Меликова и Серджио Лапедота, прибывший из Италии, сопрано Бурджу Куру, бас Леннарт Форсен, флейтистка Катрин Спонберг, скрипачка Ирена Лемос и перкуссионист, исполнявший на нагаре Филип Хакимов.

В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских композиторов: "Аразбары" и "Севгили джанан" Узеира Гаджибейли, а также сочинения продолжателей музыкальной школы Гаджибейли: "Мугам", "Танец любви" и фрагмент из балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, "Мечты Комде" из "Поэмы двух сердец" Арифа Меликова.

Были также представлены композиции скандинавских авторов - Эмиля Хёгрена, Туре Рангстрёма, Гуннара де Фрумери и Эдварда Грига.

Концерт "Гармония Севера и Востока" стал не только данью уважения памяти Узеира Гаджибейли, но и настоящим символом культурного диалога между Азербайджаном и Швецией.