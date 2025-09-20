10 стран признают Палестину

Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

"Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина", - приводит AFP слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.