https://news.day.az/world/1781737.html
10 стран признают Палестину
Представители десяти государств намерены объявить о признании государственности Палестины 22 сентября в ходе конференции в ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили в Елисейском дворце на брифинге перед визитом главы государства в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.
"Десять стран [намерены] приступить к признанию Государства Палестина", - приводит AFP слова советника президента Франции Эмманюэля Макрона.
Он уточнил, что помимо Франции в их число войдут Андорра, Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Мальта, Португалия и Сан-Марино.
