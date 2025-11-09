Представлена дорогая и одна из самых тяжелых клавиатур из меди

Keychron представила премиальную модификацию флагманской беспроводной игровой клавиатуры Q1 HE - Copper Edition. Новинка получила цельный корпус из обработанной на ЧПУ меди, расширенный комплект клавишных колпачков и сохранила магниторезистивные датчики TMR, однако ее цена выросла более чем вдвое - с $239 до $499, сообщает NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Keychron Q1 HE Copper Edition поддерживает технологии Snap Tap, Rapid Trigger, Dynamic Keystroke (DKS) и кастомизацию точек срабатывания. В оснащение также входят три варианта подключения - радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth 5.2 и USB Type-C, программируемый регулятор, а также винтовые стабилизаторы.

Комплект поставки включает два набора клавишных колпачков: черные с медными символами и медные с черной гравировкой. Регулятор громкости и другие элементы дизайна также выполнены в медной стилистике, что подчеркивает премиальный характер устройства.

Клавиатура работает на прошивке QMK и поддерживает приложение Keychron Launcher для настройки триггеров клавиш, аналоговых функций, RGB-подсветки и макросов. RGB-светодиоды размещены на нижней части клавиатуры.

Q1 HE Copper Edition выполнена в форм-факторе 75%, ее габариты составляют 327,5х145 мм при высоте передней кромки 22,6 мм и угле наклона 5,2 градуса. Медный корпус увеличил массу устройства до 4 кг, что делает клавиатуру одной из самых тяжелых в потребительском сегменте.

Батарея емкостью 4000 мАч обеспечивает до 100 часов автономной работы. Частота опроса составляет 1 кГц при подключении по кабелю и 2,4 ГГц и 125 Гц по Bluetooth.