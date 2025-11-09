https://news.day.az/politics/1794216.html СГБ Азербайджана поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО Служба государственной безопасности (СГБ) поделилась публикацией, посвященной 9 ноября - Дню Государственного флага Азербайджанской Республики. Day.Az представляет данную публикацию:
Служба государственной безопасности (СГБ) поделилась публикацией, посвященной 9 ноября - Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.
