Хаган Ахмед посвятил победу на ЧЕ -2025 Дню Победы

Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, выигравший золотую медаль на чемпионате Европы в Будве в возрастной категории до 14 лет, посвятил свою победу Дню Победы, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

По словам Ахмеда, турнир оказался непростым, а самым тяжелым стал восьмой тур против украинского соперника. "Игра была очень напряженной, соперник оказался сильным. Но несмотря на это, я сумел победить", - цитирует чемпиона Report.

Юный шахматист добавил, что исполнение Государственного гимна Азербайджана стало для него моментом особой гордости: "Я поставил перед собой цель - победить. Три медали на чемпионате Европы - хороший результат, но их могло быть и больше".

Напомним, что азербайджанские юные шахматисты завоевали на турнире три награды. Мехрибан Ахмедли заняла второе место среди девочек до 10 лет, набрав 7,5 очка в 9 турах. В категории девушек до 16 лет Марьям Агавердиева стала бронзовым призером с 7 очками в 9 партиях. С одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью Азербайджан занял пятое место в общекомандном зачете среди 48 стран.