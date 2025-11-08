В Баку проходит праздничный концерт, посвященный Дню Победы

8 ноября в Приморском национальном парке Баку проходит праздничный концерт, посвященный Дню Победы, с участием известных азербайджанских певцов и танцевальных коллективов.

Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики и Исполнительной властью города Баку.

Как сообщает Day.Az, в столице, как и во всех уголках страны, с особой радостью отмечается пятая годовщина блестящей Победы доблестной азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В районе проведения концерта, на центральных улицах и проспектах, а также в парках отдыха создана праздничная атмосфера, посвященная 5-й годовщине славной Победы. Установлены плакаты, посвященные знаменательной дате, а на балконах зданий развеваются трёхцветные флаги Азербайджана.