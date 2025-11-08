Парад и праздник несокрушимой армии

Автор: Ибрагим Алиев

8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся грандиозный военный парад, посвящённый пятой годовщине Победы в Отечественной войне. Этот день ознаменовал собой очередную вершину национального единства, уверенности и торжественной гордости за Родину. Парад стал ярким подтверждением того, что путь, пройденный Азербайджаном после освобождения Карабаха, отмечен созиданием, развитием и устойчивостью оборонного потенциала страны.

На трибунах присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф. Присутствие лидеров двух дружественных стран подчеркнуло стратегическую глубину международных отношений Азербайджана и символизировало братство и дружбу трёх народов, а также сотрудничество в вопросах безопасности и развития.

Выступив на мероприятии, Президент Ильхам Алиев, в частности, поздравил азербайджанский народ, поблагодарил Турцию и Пакистан за поддержку в годы Отечественной войны, подчеркнул братские отношения, закреплённые Шушинской декларацией. Глава государства также напомнил о решающем значении освобождения Шуши, высоко оценил героизм военнослужащих и почтил память шехидов. После с речами выступили Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф, а затем начался марш военных.

Военным парадом командовал первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, кавалер орденов "Зафар" и "Карабах" генерал-полковник Керим Велиев. На главной площади страны под руководством генерал-майора Вугара Аливердиева, кавалера ордена "За Отчизну", были вынесены государственный флаг и боевые знамена подразделений, отличившихся в операции по освобождению исторических территорий. Эти символы стали знаком стойкости, самоотверженности и чести тех, кто действовал с полной преданностью родной земле.

Далее личный состав Вооружённых сил Азербайджана торжественным строем двигался к центральной трибуне. Военные показывали выучку, дисциплину и собранность - качества, которые сыграли важную роль в достижении Победы и определяют силу армии сегодня. Проход парадных расчётов сопровождался искренними аплодисментами зрителей, собравшихся на площади. Люди приходили семьями, привели детей, чтобы они видели и чувствовали живую историю своей страны, гордились Вооружёнными силами.

На площади Азадлыг состоялась и демонстрация современных образцов вооружения и техники. Были показаны новые тактические бронемашины, созданные на базе национальной оборонной промышленности, а также принятые на вооружение бронированные платформы и системы, расширяющие наши оборонные возможности. Среди представленных машин - COBRA-II, LAND ROVER-110, SKIF, БТР-82А, ПДМ-3, танки T-72M1 и T-90S. Широкую аудиторию привлёк многофункциональный мобильный боевой комплекс "Viking", предназначенный для поражения воздушных целей, а также новые дальнобойные самоходные артиллерийские системы "NORA" и "DITA" калибра 155 мм. Эти системы усиливают манёвренность, увеличивают глубину огневого поражения и подтверждают высокий уровень модернизации армии.

Важную часть парада заняла демонстрация вооружения войск беспилотных систем - одного из наиболее технологичных направлений военной структуры Азербайджана. Был представлен широкий спектр разведывательных, ударных и барражирующих платформ, сформировавших ключевой компонент современной оборонной доктрины. Среди них - беспилотные аппараты семейства Orbiter, тактические комплексы Aerostar и Hermes-450, вооружённые разведывательные Bayraktar-TB2, а также высокоточные барражирующие боеприпасы Hero-120, Sky Striker и Harop. На параде также был показан надводный беспилотный аппарат KAYRA, способный поражать цели с высокой точностью.

Во время войны 2020-го года некоторые из этих беспилотных комплексов обеспечили азербайджанской армии решающее преимущество. Они показали гибкость, дальность действия и эффективность в ключевых операциях за Шушу и другие города. Собственно поэтому впервые на площади Азадлыг прошёл парадный расчёт войск беспилотных систем под командованием полковника Адама Гусейнова, кавалера ордена "За службу Отечеству". Этот проход стал символом того, что оборонный потенциал Азербайджана формируется на передовых технологических платформах.

Среди участников парада присутствовал также парадный расчёт Вооружённых сил Турецкой Республики, состоявший из двух подразделений и командованный подполковником Угуром Аланом. Кроме того, на параде впервые участвовал парадный расчёт армии Исламской Республики Пакистан под командованием майора Сакиба Алама. В прибрежных водах Каспийского моря боевую готовность продемонстрировали корабли и катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Азербайджана. Морские подразделения продемонстрировали слаженность и способность решать задачи различного уровня сложности, обеспечивая безопасность морских границ страны. С воздуха парад украсили боевые самолёты и вертолёты Военно-воздушных сил Азербайджана, Турции и Пакистана. Лётчики выполнили синхронные полёты и фигуры высшего пилотажа. Турецкие истребители F-16 и JF-17 Thunder придали воздушной части парада особую выразительность, подчеркнув силу братских связей и высокий уровень взаимодействия между военными ведомствами трех стран.

Решающая глава истории Победы началась 27 сентября 2020 года. Эти дни стали испытанием для каждого из нас. Народ проявил зрелость, мужество и единую волю. Воины шли вперёд, освобождая города и сёла, поднимались по неприступным скалам Шуши, демонстрируя не только боевое искусство, но и силу духа. Операции отличались точностью, решительностью и тактической глубиной. Мир увидел, насколько воли и мужества достаточно для выполнения задач, которые считались недостижимыми для многих армий.

Нельзя не отметить тот факт, что Победа стала результатом дальновидной стратегической линии Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Под руководством главы нашего государства укреплялась армия, развивалась оборонная промышленность, расширялись международные связи и формировалась новая военная доктрина. Солдаты и офицеры действовали на поле боя уверенно, проявляя дисциплину, профессионализм и преданность Родине.

Эта стратегическая линия обрела свою силу благодаря подвигу наших героев, некоторые из которых лишились жизни во имя Родины и стали шехидами. Их память глубоко живёт в сердцах людей. Их путь - вершина самопожертвования и смелости. Родные земли Карабаха обрели свободу благодаря их стойкости и героизму. Благодаря им сегодня на освобождённых территориях открываются школы, строятся дороги, возводятся новые города. Это плоды их судьбоносного вклада, который будет передаваться из поколения в поколение с уважением и почётом.

Пережитая история и гордость объединили людей, и именно эти чувства привели тысячи жителей на площадь. Люди с вниманием наблюдали за парадными расчётами, военной техникой и воздушными группами. С чувством глубокого уважения они встречали каждого марширующего бойца. Слова благодарности слышались повсюду.

Атмосфера этого дня отражала не только память о героическом прошлом, но и взгляд в будущее. Пятое торжество Победы продемонстрировало высокий уровень развития оборонного сектора, уверенность в правильности выбранного курса и веру в созидание. Карабах растёт и укрепляется. На новых землях формируется современная инфраструктура, создаются производственные зоны, культурные центры и общественные пространства. Эта работа продолжается с высокой динамикой, отражая мощь государства и уверенность народа.

Развитие страны опирается на прочный фундамент и чёткое понимание целей. Сегодняшний парад показал готовность Азербайджана защищать свои достижения, развивать союзнические отношения, укреплять промышленный потенциал и двигаться вперёд. Вооружённые силы уверенно смотрят в будущее, сочетая опыт победителей и современные технологии. Национальный дух, укоренившийся в истории Победы, остаётся прочной основой, на которой строится развитие страны.

Азербайджан идёт вперёд, опираясь на силу армии, мудрость руководства и память о шехидах. Страна уверенно созидает, укрепляет государственность и смотрит в будущее без колебаний. А те, кто строит ныне планы реванша, сегодня вновь стали свидетелями того, что никакого "второго шанса" у них в принципе быть не может. Карабах - это Азербайджан! Навсегда!