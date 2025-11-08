https://news.day.az/officialchronicle/1794066.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны
Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
"Мы были страной, проводящей независимую политику, и эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе", - добавил глава государства.
