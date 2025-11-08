Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск

Экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян объявлен в розыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно обвинению, в период исполнения своих обязанностей он выделил квартиру племяннику Манвела Григоряна, заместителю командира 3-го армейского корпуса, несмотря на то, что к тому времени уже получил за неё 10 миллионов драмов.

В качестве обвиняемого по этому делу также проходил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Энрико Априамов.