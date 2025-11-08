https://news.day.az/world/1794026.html Экс-министр обороны Армении объявлен в розыск Экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян объявлен в розыск. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян объявлен в розыск.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Согласно обвинению, в период исполнения своих обязанностей он выделил квартиру племяннику Манвела Григоряна, заместителю командира 3-го армейского корпуса, несмотря на то, что к тому времени уже получил за неё 10 миллионов драмов.
В качестве обвиняемого по этому делу также проходил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении Энрико Априамов.
