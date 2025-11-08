https://news.day.az/sport/1794130.html В Азербайджане прошел турнир по настольному теннису по случаю Дня Победы В честь Дня Победы прошел турнир по настольному теннису. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию настольного тенниса Азербайджана, турнир был организован для спортсменов 2014 года рождения и младше. Соревнования проходили в спортивном комплексе "Шуа".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию настольного тенниса Азербайджана, турнир был организован для спортсменов 2014 года рождения и младше.
Соревнования проходили в спортивном комплексе "Шуа".
Среди юношей первое место занял Алиакбар Мирзалиев, второе - Хазрет Камилов, третье - Салех Хюмбетов и Карим Джамал. В соревнованиях среди девушек победу одержала Бану Имамвердизаде, обыгравшая в финале Ясемен Габибову. Третье место разделили Мехин Мирзабалаева и Наиля Назирова.
Отличившиеся спортсмены были награждены дипломами и подарками от Федерации настольного тенниса Азербайджана.
