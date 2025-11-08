Хроника Победы: Шуша - свободна!

8 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу.

"Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры!

С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!"

"Неоднократно обращаясь в эти дни к азербайджанскому народу, я показывал врагу кулак, показывал кулак. Я говорил, что это - не просто кулак. Это - железный кулак. Этим железным кулаком мы громим и будем громить врага! В то же время этот кулак - символ нашего единства. Сегодня азербайджанский народ сплотился в единый кулак! Так будет всегда! Это единство будет вечным! Это единство позволит нам и в будущем выполнять все задачи. Все эти годы - на протяжении 17 лет я ощущал, видел поддержку азербайджанского народа, видел его доверие, доброе отношение ко мне. Это придает мне силы. Это - незаменимая поддержка для моей политики. Я всегда убеждал азербайджанский народ в том, что буду достойно, преданно служить Родине, родному народу. Рад, что сдержал данное слово. Как всегда верен своему слову.

Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, - может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни.

Ты свободна, родная Шуша!

Мы вернулись, родная Шуша!

Мы возродим тебя, родная Шуша!

Шуша наша! Карабах наш! Карабах - Азербайджан!"

В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

Будучи не в состоянии оказывать сопротивление на фронте, противник видит выход в обстреле мирных жителей и гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийского обстрела подразделениями вооруженных сил Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов за минувшие сутки, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура. Азербайджанская армия принимала ответные меры только против легитимных военных целей противника.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами.

Информация о том, что армянская сторона якобы продвинулась на Ходжавендском (бывший Мартуни) направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет, является совершенно ложной и дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию. "Напротив, подразделения Азербайджанской армии, сохраняя тактическое преимущество, расширяют наступление на этом направлении фронта", - отмечается в сообщении.

8 ноября около 14:00 были нанесены воздушные удары по передовому пункту управления вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. В результате авиаударов, нанесенных штурмовиками Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица.

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжелые удары. 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике.

В результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями наших подразделений имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно, что командир одного из подразделений полка вместе с личным составом, оставив боевые позиции, бежали.

Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района.

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику были нанесены тяжелые удары. На этом направлении фронта нанесен урон огнём по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи.

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры освобожденного села Цакури Ходжавендского района.