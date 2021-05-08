Родная Шуша, ты свободна!

Этот день помнит каждый из нас. Уверены, не забудут его и наши недруги.

8 ноября 2020 года. Внимание всех азербайджанцев мира, всех друзей и союзников Азербайджана приковано к Аллее шехидов, откуда должны прозвучать самые главные слова, которые все мы ждали долгие 28 лет.

В тот день Верховный главнокомандующий, Президент страны Ильхам Алиев, обычно сдержанный на эмоции, не смог сдержаться, произнося эти самые главные слова. Ведь речь шла о Шуше, которая многие годы была для нас горьким символом потерь, а теперь стала символом великой Победы. "Сообщить об этом азербайджанскому народу в такой исторический день, - может быть, один из самых счастливых дней в моей жизни", - сказал в своем историческом обращении к народу глава государства.

Не каждому лидеру выпадает такая честь и такая высокая миссия - выйти перед своим народом и сообщить о том, что символ нации вырван из рук врага после почти 30-летней оккупации. И это действительно большое счастье, иметь возможность произнести: "Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша!"...

Сегодня 8 мая, день оккупации в 1992 году нашей Шуши. В этом году мы впервые переворачиваем эту страницу нашей истории не с болью, а с высоко поднятой головой. 28 лет эта дата была для нас траурным днем. Она олицетворяла собой военное поражение, потери, все те ужасы, что выпали на долю азербайджанцев Карабаха, кровавые деяния армянских агрессоров, преступное молчание мира, предательство республиканских властей и оппозиции, подлость и продажность политиков. И хотя война завершилась только через два года после этого, потеря Шуши стала точкой невозврата для азербайджанской стороны.

Этот город символизирует собой в широком смысле понятие родины для азербайджанского народа, даже для тех, кто не родился в Карабахе и никогда не бывал здесь. В свое время Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил: "Шуша - родной город, родная земля, родная крепость, родной памятник не только для шушинцев, но и для каждого азербайджанца, каждого гражданина, любящего свою родину и нацию".

Армения строила планы на 8 мая 2022 года, собираясь отметить 30-летие оккупации Шуши переносом столицы сепаратистов в этот город. Но эти планы разрушила азербайджанская армия, азербайджанский воин. Шушинская операция уже названа в военных кругах мира уникальной, она изучается во многих странах и включена в учебную программу военных вузов. Азербайджанский спецназ, как признают специалисты всего мира, показал высочайший класс подготовки, профессионализма и смелости. Азербайджанские подразделения специального назначения взяли расположенный на неприступных скалах город практически в рукопашном бою, без тяжелой техники и огневой поддержки. Как признают зарубежные военные специалисты, такого в истории современных войн еще не было.

Шуша, считающаяся колыбелью азербайджанской культуры, источником вдохновения для людей творчества, в своей сути была и остается военной крепостью. Мощным бастионом, выстроенным для защиты от врагов и возвеличивания Карабахского ханства. По мнению некоторых аналитиков, эта функция должна оставаться за городом и в XXI веке. Хотя после перехода Карабахского ханства в собственность Российской империи, Шуша утратила свою военную функцию, но свою роль сердца Азербайджана сохранила навсегда.

В другой ипостаси - родины мугама, карабахского ковра и др. Шуша не менее прекрасна и неповторима, как и в роли неприступной крепости. Именно здесь родились многие известные деятели культуры Азербайджана, особая энергетика этой земли и Карабаха в целом будто способствует рождению талантов. Она также является символом духовности и прогрессивного развития азербайджанского общества в рамках мировой цивилизации. Деятели культуры страны с нетерпением ждут возобновления в Шуше поэтических и музыкальных фестивалей, открытия там кварталов ремесленников, искусством которых всегда славился этот город.

В истории Шуши - мудрость нашего народа, заключившая в свою основу сформированную здесь особую, уникальную культуру. Не случайно а 1977 году постановлением Совета министров Азербайджанской ССР Шуша была объявлена городом-заповедником. Это необычный город с удивительной энергетикой, которую не удалось уничтожить врагу за 28 лет оккупации. Город методично перестраивался и переделывался армянами, оккупанты всеми силами пытались вытравить из него азербайджанский дух. Армяне приложили немало усилий для изменения исторического облика Шуши. Достраивались и перестраивались, сносились под предлогом строительства дорог исторические здания и целые кварталы. При этом делались попытки утвердить "григорианскую" историю города. В этих целях в период оккупации были переделаны под армянские расположенные здесь православные храмы. Причем, один из них, церковь Газанчы, после изменения армянами плана города оказалась как бы градообразующим центром композиции.

В 2007 году американской компанией по армянскому заказу был разработан новый генплан "возрождения Шуши", за который посольству США пришлось потом оправдываться перед Баку. Презентация этого варварского плана состоялась 8 мая. С того дня и до освобождения Шуши 8 ноября 2020 года прошло 13 лет, но оккупантам так и не удалось "возродить традиции Шуши и ее особое значение в истории армянского народа". Потому что город всегда сопротивлялся агрессору и рушил его планы. Он ждал своих освободителей и дождался.

"Мы возродим тебя, родная Шуша!" - обещал Президент Азербайджана. И процесс этот уже начался. Он стартовал чуть ли не в первые же недели после освобождения города и сегодня развернулся вовсю. Идет работа над генеральным планом города. Это кропотливая работа, требующая очень выверенного подхода. Потому что нужно восстановить разрушенное захватчиками, реставрировать перестроенное и подстроенное под "армянскую древность", удалить с лица города чужеродные образования и вернуть ему его исторический, азербайджанский дух. Впрочем, этот дух Шуша не потеряла, несмотря на все усилия армян.

Азербайджанский народ - народ-созидатель. Это доказали те полгода, что прошли после освобождения Шуши и других городов и районов страны. На этих землях практически сразу после войны началось бурное строительство. Уже в сентябре будет сдана стокилометровая "Дорога Победы", повторяющая легендарный путь азербайджанских спецназовцев, по которому они шли освобождать жемчужину Карабаха. Противник не ждал наших солдат оттуда, так же, как он не ждал, что, несмотря на блокировку ими существующих подъездов к неприступной Шуше, азербайджанская сторона быстро найдет другой путь и решит проблему. До сих пор в Армении говорят и пишут о невозможности строительства дороги по такому маршруту, а она тем временем строится и с каждым днем становится все ближе к столице азербайджанского Карабаха. В принципе, грунтовка уже есть, по ней движутся автомобили и строительная техника. По ней, как все помнят, Президент Ильхам Алиев совершил в январе свою первую поездку в освобожденную Шушу.

Восстановительные работы полным ходом идут и в самом городе. Очень скоро Шуша очистится от скверны, от следов грязных рук, уродовавших ее 28 лет.

Родная Шуша, мы вернулись!

Лейла Таривердиева