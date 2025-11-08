Трамп назвал Пелоси "политической халтурщицей"

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси "политической халтурщицей" и обвинил ее в том, что она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нэнси Пелоси, старая и сломленная политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но не смогла, наконец объявила об уходе в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обокрала американскую общественность и стала катастрофой для Америки. Я рад, что зловоние Нэнси Пелоси уходит", - написал он в Truth Social.

6 ноября Пелоси объявила, что не будет переизбираться в нижнюю палату Конгресса от своего округа Сан-Франциско (штат Калифорния), который она представляла почти сорок лет. Срок ее полномочий истекает 3 января 2027 года.