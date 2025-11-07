В Баку состоялся концерт, посвящённый Дню Победы

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый пятилетию Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне и знаменательной дате - 8 ноября, глубоко значимой для всего азербайджанского народа, символизирующей торжество справедливости и восстановление территориальной целостности страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, героически отдавших свою жизнь за Родину. Прозвучавшая в зале тишина стала выражением нашей вечной благодарности и уважения к их бессмертным подвигам.

В концертной программе приняли участие Оркестр народных инструментов и хоровая группа Заслуженного коллектива Ансамбля песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Агаверди Пашаева. Хоровую партию подготовила хормейстер Наала Барателия.

Перед зрителями выступили солисты: Орхан Гусейнли, Алмаз Оруджева, Вяфа Везирова, Хайям Мамедов, Нурлан Азизбейли, Нурлана Абдуллаева, Рявана Гурбанова, Хатира Гюльмамедли, Рашад Гасанзаде, Сабина Ализаде и Талех Яхьяев.

В исполнении оркестра и вокалистов прозвучали произведения азербайджанских композиторов и народные песни, воспевающие родную землю, мужество, верность и любовь к Отчизне. Музыка, исполненная с глубоким чувством, создала атмосферу единства и духовного подъёма, собрав вместе представителей творческой интеллигенции, молодёжь и широкий круг поклонников национальной музыкальной культуры.

Концерт стал не только художественным событием, но и актом памяти, единения и благодарности всем тем, кто внес свой вклад в Победу, укрепление мира и будущее Азербайджана.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az