Трамп планирует посетить Индию

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в следующем году посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, Моди является его другом, который хочет, чтобы он приехал в Индию.

"Мы разберемся. Премьер-министр Моди - отличный человек. Я поеду в следующем году", - добавил президент США.

До этого Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки российской нефти.

При этом 5 ноября председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх заявил, что организация продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

20 октября Трамп заявил, что Индия продолжит платить "огромные" пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, "что не собирается связываться с российской нефтью".