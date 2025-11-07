Этот маршрут получит новые автобусы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) привлекает современные и комфортабельные автобусы на регулярный маршрут № 71.

Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, эксплуатацию маршрута будет осуществлять ООО "Халыг Файыоглу", победившее в проведённом конкурсе. Автобусы выйдут на линию с 7 ноября.

На городском маршруте № 71, соединяющем станцию метро "Проспект Азадлыг" с Транспортно-пересадочным центром "Короглу", начнут курсировать современные автобусы марки Golden Dragon, оснащённые экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).

Всего на маршруте будет задействовано 10 автобусов, которые будут курсировать с интервалом движения 8-10 минут.

Оплата проезда будет осуществляться в безналичном порядке. Стоимость проезда составит 0,60 маната.