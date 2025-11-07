Хроника Победы: Фронт за день до освобождения Шуши

В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

Среди личного состава имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 противника.

В ходе боев личный состав 022-й воинской части специального назначения вооруженных сил Армении был окружен и уничтожен нашими подразделениями. В целях усиления подразделения спецназа противника, понесшего большие потери в живой силе с начала боевых действий и по сей день, некоторое время назад к ним также присоединились местные жители и добровольцы. Несмотря на это, спецназовцы, понесшие большие потери в ходе последнего боя, были вынуждены отступить с занимаемых позиций.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий 178-й отдельный разведывательный батальон, переброшенный на наши оккупированные территории из Армении, также потерял половину своего личного состава убитыми и ранеными.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары-Вейселли, Юхары-Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, село Бешдели Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем Twitter-аккаунте.

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

7 ноября подвергся массированным артиллерийскому и ракетному обстрелам Бардинский район. Около 16:00 в результате попадания снаряда в частный дом в селе Ени Эйриджа Бардинского района погиб Рагимов Шахмалы Этраф оглу (2004 г.р.), дому нанесен серьезный ущерб.

7 ноября вооруженными подразделениями противника с разных направлений был осуществлен интенсивный обстрел Тертерского района из ракет и тяжелой артиллерии. Около 17:00 в результате падения снаряда вблизи частного жилого дома в селе Эски Пара в Тертерском районе получил ранение Османов Нусрат Гурбан оглу, 1962 года рождения.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Джебраильского района.

В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон. По информации минобороны, противник понес потери и оставил свои позиции в результате ударов по минометной батарее ВС Армении на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии. Автобус с добровольцами, направлявшийся туда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса.

В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады армянских ВС была выведена из строя реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", среди личного состава имеются убитые и раненые.

Подразделения Азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии вооруженных сил Армении. В результате обстрела направлявшейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из трех "КамАз"ов, двух "Урал"ов и двух БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела.