СБ ООН снял санкции с президента Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, исключающую президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел в переходном правительстве арабской республики Анаса Хаттаба из санкционных списков всемирной организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ был подготовлен Соединенными Штатами.

За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.