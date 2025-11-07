Симоньян когда-нибудь надоест плясать на костях?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о постах Симоньян про смерть.

Day.Az представляет публикацию:

Смерть часто изображают в виде женщины с косой. А кое-где у этой женщины лицо есть, и вполне конкретное.

У Марго, что ни публикация - то про смерть. Тигран, Лесин (один из ее покровителей, который вообще умер 10 лет назад), убитые военные - то российские, то украинские - и снова Тигран, и снова война, и так по кругу, без конца.

Да даже свой карьерный взлет Симоньян пережила после трагедии, после событий в Беслане: тогда погибли 330 человек, из которых около 190 - дети.

Самое печальное, что все эти смерти Маргоша использует в первую очередь для собственной выгоды.

Первый человек, сделавший танцы на костях своей профессией.

Автор карикатуры - HSF