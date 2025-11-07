Симоньян когда-нибудь надоест плясать на костях?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о постах Симоньян про смерть.
Day.Az представляет публикацию:
Смерть часто изображают в виде женщины с косой. А кое-где у этой женщины лицо есть, и вполне конкретное.
У Марго, что ни публикация - то про смерть. Тигран, Лесин (один из ее покровителей, который вообще умер 10 лет назад), убитые военные - то российские, то украинские - и снова Тигран, и снова война, и так по кругу, без конца.
Да даже свой карьерный взлет Симоньян пережила после трагедии, после событий в Беслане: тогда погибли 330 человек, из которых около 190 - дети.
Самое печальное, что все эти смерти Маргоша использует в первую очередь для собственной выгоды.
Первый человек, сделавший танцы на костях своей профессией.
Автор карикатуры - HSF
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре