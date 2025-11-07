Россия готова оказывать поддержку Азербайджану и Армении

Россия готова и далее оказывать Азербайджану и Армении всемерное содействие по всем направлениям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с пятой годовщиной договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении о прекращении огня в Карабахе.

"Баку и Еревану ещё предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества.

Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнёрам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран, Турция)", - говорится, в частности, в заявлении.