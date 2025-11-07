Делегация ВМС Азербайджана побывала в Пакистане

Делегация Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана во главе с первым заместителем командующего - начальником штаба ВМС капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым побывала в городе Карачи для участия в 11-й Международной морской выставке и конференции "PIMEC - 2025".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"В рамках визита состоялся ряд встреч с руководством ВМС Пакистана. На встречах был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества между ВМС двух братских стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе международного мероприятия азербайджанская делегация приняла участие в различных конференциях, посвящённых вопросам зелёной энергетики, морской безопасности, охраны окружающей среды, морской экономики, морской торговли и перевозок, а также морского туризма.

Отметим, что цель мероприятия состояла в представлении лидерам и инвесторам мировой морской индустрии возможностей Пакистана в сфере морской торговли, обороны и технологий", - говорится в информации ведомства.