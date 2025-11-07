Трамп подчеркнул важность проекта TRIPP

Проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity) имеет большое экономическое значение для Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп во время рабочего ужина с лидерами стран региона.

"Три месяца назад моя администрация также заключила историческое мирное соглашение между соседними Арменией и Азербайджаном - одну из восьми войн, которые мы завершили за восемь месяцев", - отметил Трамп.

Президент подчеркнул стратегическую важность маршрута и его потенциал для стимулирования торговли в регионе. "Это новая дорога, которая проходит через одни из самых значимых мест в мире, в том числе с экономической точки зрения, и она повысит коммерческую активность по ту сторону Каспийского моря, способствуя развитию стран Центральной Азии", - сказал он.

Трамп выразил уверенность, что соглашение принесет ощутимые выгоды региона.

"Я оптимистично настроен и верю, что каждая из стран, присутствующих здесь сегодня, сможет воспользоваться преимуществами мира, если примет возможность, которую мы открываем благодаря этому соглашению", - добавил американский лидер.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора (так называемого "Маршрута Трампа") для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.