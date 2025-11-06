Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы

Президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство ČTK, которое вело прямую трансляцию церемонии в Пражском граде.

"Господин премьер, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до создания нового правительства", - сказал Павел.