https://news.day.az/world/1793667.html Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы Президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы. Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство ČTK, которое вело прямую трансляцию церемонии в Пражском граде.
"Господин премьер, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до создания нового правительства", - сказал Павел.
