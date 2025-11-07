BCG отметила потенциал Азербайджана в сфере ИИ

У Азербайджана уникальные преимущества для размещения ИИ-инфраструктуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе Boston Consulting Group (BCG).

"В ближайшее десятилетие технологический суверенитет станет одним из ключевых факторов экономического влияния. Лидирующие позиции займут те страны и регионы, у которых есть не только энергетические ресурсы, но и человеческий капитал, способный преобразовывать энергию в инновации.

Благодаря своей энергетической базе, Азербайджан получает уникальные преимущества для размещения ИИ-инфраструктуры. Для успеха также необходимо сформировать подходы к обучению и переквалификации кадров, обеспечить спрос на ИИ решения со стороны государства и бизнеса, а также выстроить партнёрства между локальной экосистемой и глобальными технологическими кластерами - такими как Кремниевая долина или Израиль -, чтобы обеспечить обмен знаниями и технологиями", - говорится в материале.

Как отметил управляющий директор и партнёр BCG, Антон Аристов, технологические проекты требуют не только высокого уровня локальной экспертизы, но и выстраивания системы партнёрств с глобальной экосистемой.

"Уже сегодня интерес со стороны инвесторов Кремниевой долины к отдельным реализованным в Азербайджане прорывным проектам, близким к реальному производству, показывает, что страна может стать точкой пересечения локальных решений и мирового технологического контекста", - сказал он.