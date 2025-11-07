https://news.day.az/society/1793830.html Прошли похороны заслуженного артиста Вахида Алиева Похоронен заслуженный артист Вахид Алиев. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в его доме состоялась церемония прощания. После этого артист был похоронен на Бадамдарском кладбище. Вахид Алиев скончался вчера после продолжительной болезни.
Прошли похороны заслуженного артиста Вахида Алиева
Похоронен заслуженный артист Вахид Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в его доме состоялась церемония прощания.
После этого артист был похоронен на Бадамдарском кладбище.
Вахид Алиев скончался вчера после продолжительной болезни.
