Прошли похороны заслуженного артиста Вахида Алиева

Похоронен заслуженный артист Вахид Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в его доме состоялась церемония прощания.

После этого артист был похоронен на Бадамдарском кладбище.

Вахид Алиев скончался вчера после продолжительной болезни.