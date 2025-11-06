В Баку прошёл творческий фестиваль «ZafarFest-5»

6 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоялся творческий фестиваль ZafarFest-5, посвященный 5-й годовщине Отечественной войны, организованный Министерством науки и образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основная цель фестиваля - почтение памяти шехидов Отечественной войны, донесение до детей и молодежи славной Победы Азербайджанской армии и сути борьбы за восстановление территориальной целостности нашей страны. Мероприятие также призвано донести до подрастающего поколения исторические успехи, достигнутые в Отечественной войне, героизм нашей армии и значение этой Победы в целом как победы всего тюркского мира.

На фестивале творчества приняли участие коллективы художественной самодеятельности центров развития детей и молодежи, действующих в системе Министерства науки и образования, Гимназии искусств в составе Азербайджанской национальной консерватории, 11-летней музыкальной школы номер 3 имени Джовдата Гаджиева, Детского музыкально-художественного центра Sənət. В целом, около 400 школьников продемонстрировали литературно-художественные композиции, в исполнении школьников прозвучали стихи и песни на патриотическую тему.

Отметим, что фестиваль, посвященный Победе в Отечественной войне, проводится в пятый раз и ежегодно становится важной платформой для демонстрации патриотического духа и творческих способностей молодежи.