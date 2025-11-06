Азербайджан улучшает условия транзитных перевозок

В настоящее время продолжается проектирование и строительство железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, которая является одним из важных участков коридора "Север-Юг", проходящего по территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что проектирование линии выполнено на 55%, строительно-монтажные работы на первом и втором участках - на 96%. Также в 2024 году начаты работы по реконструкции линии Алят-Османлы-Астара, еще одного ключевого участка коридора. Проектирование линии завершено на 55%, строительно-монтажные работы на участке Алят-Османлы выполнены на 37%. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Обновление инфраструктуры позволит повысить эффективность и скорость грузоперевозок. Недавно АЖД завершила внедрение системы переменного тока на участке Уджар-Гаджигабул (122 км) линии Баку-Беюк Кесик, основной магистральной железной дороги, обеспечивающей транзитные перевозки по международным коридорам. Переход на переменный ток увеличит объемы перевозок за счет повышения тяговой мощности локомотивов, экономии энергии и ускорения движения поездов.

Было подчеркнуто, что это особенно важно для магистральных железных дорог и Среднего коридора, которые напрямую выиграют от модернизации. В рамках Казахстанской транспортной недели главы железнодорожных администраций Азербайджана, Казахстана и Грузии подписали Дорожную карту по устранению узких мест вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приоритетными направлениями определены улучшение инфраструктуры, обновление схем движения, оптимизация эксплуатационных процедур, усиление координации между странами и готовность к увеличению объемов перевозок.