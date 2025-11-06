https://news.day.az/world/1793584.html В Южной Корее обрушилась 60-метровая башня - ВИДЕО В городе Ульсан, Южная Корея, рухнула 60-метровая конструкция котельной башни электростанции Korea East-West Power. Как передает Day.Az, под завалами остаются семь рабочих, ещё двоих удалось спасти - их жизни вне опасности.
В Южной Корее обрушилась 60-метровая башня - ВИДЕО
В городе Ульсан, Южная Корея, рухнула 60-метровая конструкция котельной башни электростанции Korea East-West Power.
Как передает Day.Az, под завалами остаются семь рабочих, ещё двоих удалось спасти - их жизни вне опасности.
По данным спасателей, башня использовалась около 30 лет и демонтировалась в рамках перехода на экологичные источники энергии. Во время резки металлических опор конструкция внезапно обрушилась.
На месте работают более 100 человек, включая пожарных, полицейских и инженерные службы.
Премьер-министр Ким Мин Сок распорядился мобилизовать все силы для спасения людей и поручил провести немедленное расследование причин аварии.
