В Южной Корее обрушилась 60-метровая башня

В городе Ульсан, Южная Корея, рухнула 60-метровая конструкция котельной башни электростанции Korea East-West Power.

Как передает Day.Az, под завалами остаются семь рабочих, ещё двоих удалось спасти - их жизни вне опасности.

По данным спасателей, башня использовалась около 30 лет и демонтировалась в рамках перехода на экологичные источники энергии. Во время резки металлических опор конструкция внезапно обрушилась.

На месте работают более 100 человек, включая пожарных, полицейских и инженерные службы.

Премьер-министр Ким Мин Сок распорядился мобилизовать все силы для спасения людей и поручил провести немедленное расследование причин аварии.