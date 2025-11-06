https://news.day.az/society/1793661.html Завершены съёмки художественного фильма «44» - ФОТО Завершены съемки художественного фильма "44", посвящённого Отечественной войне Азербайджана, начался этап постпродакшна.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, работа над фильмом длилась в целом 4 года, съемки велись в течение 2 лет в Баку, Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Лерике, Шуше и других регионах страны.
Творческая группа фильма мастерски воссоздала реальные боевые сцены Отечественной войны, тяжелую борьбу за историческую Победу, увековечив славные 44 дня, героизм нашей армии и единство нашего народа.
Трейлер фильма будет представлен общественности в ближайшие дни.
