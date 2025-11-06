В Болнисском музее открылась выставка народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова

В Болнисском музее в Грузии, в рамках проекта "Узелки времени", открылась выставка работ народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, профессора Арифа Гусейнова.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

В мероприятии приняли участие советник посла Азербайджана в Грузии Кямал Халилов, ответственные сотрудники посольства, руководитель представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, глава Отдела культурного наследия Министерства культуры Грузии Саломе Джамбурия, мэр болнисского муниципалитета Замур Читанава и другие официальные лица, представители искусства и культуры.

Генеральный директор Грузинского национального музея Давид Лордкипаридзе отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во всех сферах, включая культуру, и подчеркнул значимость подобных проектов для укрепления культурных связей.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова высоко оценила выставку, рассказав об исторической необходимости создания музея, его значении и перспективах развития коврового искусства.

Народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов в своей речи поблагодарил организаторов за открытие его первой в Грузии персональной выставки.

На выставке, организованной в регионе Болниси, где компактно проживает азербайджанское население и сильны традиции ковроткачества, представлено 12 графических произведений, созданных художником в 2024-2025 годах. Эти работы воспевают привязанность художника к национальным обычаям, традициям и духовным ценностям и его любовь к азербайджанской культуре.

Особое внимание привлекает ковер, созданный в Отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра помотивам работы Арифа Гусейнова "История двух сердец" с использованием 70 оттенков - это первый случай воплощения картины художника в ковровом исполнении. Кроме того, стадии создания ковра представлены в видеоролике с использованием искусственного интеллекта.

В рамках проекта сотрудники Детского отдела Азербайджанского национального музея ковра провели для жителей и гостей Болниси мастер-класс "Как создается ковер?". Участники приняли участие во всех этапах ковроткачества - от стрижки овцы, расчёсывания и прядения шерсти до процесса тканья ковра.

Выставка, организованная Азербайджанским национальным музеем ковра и Грузинским национальным музеем при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Министерства культуры Грузии и Посольством Азербайджана в Грузии будет открыта до 5 декабря.

В рамках выставки состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем ковра Азербайджана и Национальным музеем Грузии.