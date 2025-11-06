https://news.day.az/world/1793683.html

В Бразилии капибары устроили автомобильную пробку - ВИДЕО

"Самую милую" автомобильную пробку устроило семейство капибар, переходящих дорогу в Бразилии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео можно заметить остановившиеся автомобили и животных, неторопливо переходящих улицу. Как уточняется в публикации, ролик стал вирусным и набрал несколько миллионов просмотров в сети.