В Бразилии капибары устроили автомобильную пробку

"Самую милую" автомобильную пробку устроило семейство капибар, переходящих дорогу в Бразилии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео можно заметить остановившиеся автомобили и животных, неторопливо переходящих улицу.

Как уточняется в публикации, ролик стал вирусным и набрал несколько миллионов просмотров в сети.