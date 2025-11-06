https://news.day.az/officialchronicle/1793521.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО 6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию НАТО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
