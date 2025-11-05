Юнусу Огузу вручен «Почетный знак» ТЮРКСОЙ

Писателю-публицисту, автору исторических романов и научных книг Юнусу Огузу вручен "Почетный знак" ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Day.Az, церемония вручения прошла в Центре Ататюрка.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, академик Низами Джафаров, заместитель председателя СПА Эльчин Гусейнбейли, писатели и представители СМИ.

Академик Низами Джафаров отметил на церемонии, что произведения Юнуса Огуза издаются во многих странах мира. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, в свою очередь, подчеркнул, что в своих произведениях Юнус Огуз рассказывает об исторических личностях тюркского мира.

 

На мероприятии Султан Раев вручил Юнусу Огузу "Почетный знак" ТЮРКСОЙ.