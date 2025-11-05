Как изменится прожиточный минимум в Азербайджане до 2029 года?

Прогнозируемый прожиточный минимум в Азербайджане на 2027-2029 годы предлагается установить в размере 311, 325 и 338 манатов соответственно.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

По его словам, прожиточный минимум на 2026 год запланирован в размере 300 манатов по стране, 317 манатов - для трудоспособного населения, 245 манатов - для пенсионеров и 260 манатов - для детей.