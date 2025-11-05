Массовый падеж коров в Дании

В Дании наблюдается массовый падеж коров из-за применения новой голландской кормовой добавки Bovaer, которая подавляет образование метана у коров.

Как передает Day.Az, по данным компании-разработчика, совсем небольшое количество препарата ― всего четверть чайной ложки на корову в день ― помогает снизить выбросы энтерального метана у молочных коров в среднем на 30% и до 45% у мясного скота. Добавка подавляет фермент, ответственный за синтез метана в рубце коровы, и полностью метаболизируется в организме животного, иными словами, попадание следов кормовой добавки в мясо или молоко исключено.

Действующим веществом кормовой добавки является синтезированный 3-нитрооксипропанол. Кроме того, в ее состав входит пропиленгликоль (в качестве разбавителя) и высушенная кремниевая кислота (носитель). Производитель заверяет, что Bovaer ― "наиболее хорошо изученное и научно обоснованное решение" среди аналогов: на данный момент проведено более 150 исследований этого препарата.