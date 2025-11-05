США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minutеman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, сообщают космические силы страны. Учения получили обозначение GT 254. Во время запуска "была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности" ракеты, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
МБР без ядерной боеголовки, запущенная с авиабазы Ванденберг (Санта-Барбара, штат Калифорния), преодолела около 4200 миль (около 6,7 тыс. км) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атолле Кваджалейн на Маршалловых Островах (ассоциированное с США государство в Центральной части Тихого океана) и находящегося под управлением командования космических сил и противоракетной обороны, отмечается в сообщении.
"Это испытание подтвердило надежность, адаптивность и модульность системы вооружения", - заявил полковник Дастин Хармон.
О планах США провести испытание Minuteman III, способной нести ядерный заряд, в начале ноября писал Newsweek. Это произошло на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который анонсировал скорые ядерные испытания, сказав, что, по его словам, этим занимаются другие страны, включая Россию и Китай, поэтому Штаты сделают то же.
