Президент Ильхам Алиев наградил ряд деятелей науки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за заслуги в развитии азербайджанской науки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ряд деятелей науки награжден по случаю 80-летнего юбилея Национальной академии наук Азербайджана.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

 

