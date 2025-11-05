Евросоюз планирует ввести «Военный Шенген»

Брюссель стремится оптимизировать перемещение войск, вооружения и техники внутри Европейского Союза. Новые правила призваны ускорить переброску войск в кризисных ситуациях и устранить бюрократические барьеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным радиостанции RMF FM, Европейская комиссия планирует ввести так называемый "Военный Шенген" - зону свободного передвижения войск внутри Европейского Союза. Проект, который будет представлен 19 ноября, предусматривает создание единых правил, процедур и транспортных коридоров, обеспечивающих быстрое перемещение войск, оружия и боеприпасов между государствами-членами. Это призвано оптимизировать операции в чрезвычайных ситуациях, включая потенциальный конфликт с Россией.

Официальные лица в Брюсселе признают, что в настоящее время европейские мосты, автомобильные и железные дороги не предназначены для перевозки тяжелой военной техники. Танки или бронетехника могут застрять в тоннелях или на границах, где действуют различные правила получения разрешений и процедур.

В рамках плана Европейская комиссия намерена устранить так называемые "узкие места" в военных перевозках. Предложения будут включать как модернизацию инфраструктуры, так и цифровизацию системы разрешений на поездки между странами ЕС.

Брюссель намерен ввести "чрезвычайный механизм", который позволит осуществлять немедленную переброску солдат или техники в чрезвычайных ситуациях, а также предложить механизм солидарности для государств-членов в совместном использовании военных ресурсов.

В рамках новой инициативы Еврокомиссия также рассматривает возможность создания общего военного парка двойного назначения - специальных вагонов и локомотивов, которые могли бы использоваться разными странами в зависимости от их потребностей.

Как пишет новостной портал Gazeta.pl, Польша особенно заинтересована в том, чтобы план ЕС полностью соответствовал деятельности НАТО.