Выделяемые на самозанятость средства создают условия для развития рабочих мест и малого предпринимательства

Каждая представленная сегодня цифра отражает тенденцию устойчивого развития, и особенно радует рост выплат по страхованию от безработицы на 60 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труду и социальной политике.

"Кроме того, меры, реализуемые в сфере профессиональной подготовки, дополнительного образования, частичного финансирования заработной платы застрахованных лиц за счет средств Государственного фонда социальной защиты, создания дополнительных рабочих мест сверх квоты и социальных предприятий, являются ярким примером комплексного подхода в 14 направлениях,в рамках Фонда страхования от безработицы", - подчеркнул депутат.

Депутат парламента назвал эти меры одним из важнейших шагов по повышению занятости населения на сегодняшний день.

"В то же время есть и определенные успехи, которых нам удалось достичь, особенно в части выделения средств на создание рабочих мест сверх квоты, принятых мер, а также создания социальных предприятий и реализации конкретных целевых программ. Учитывая, что по сравнению с прошлым годом роста этих показателей нет, необходимо добиться результатов, касающихся их устойчивости", - отметил он.

Солтан Мамедов также подчеркнул важность выделения средств на развитие самозанятости, что способствует росту числа рабочих мест и развитию малого бизнеса.

"Мы каждый раз обращаемся в министерство по этому вопросу и получаем от него весьма обнадеживающие цифры. Небольшой отчет о мерах, реализованных за последние пять лет, достигнутых успехах и прогнозе на ближайшие годы был бы очень важен", - отметил он.