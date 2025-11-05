В Физулинском драмтеатре прошли мастер-классы по сценическому искусству

В рамках цикла мероприятий "Ветер культуры", организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Карабахского регионального управления культуры, в Физулинском государственном драматическом театре (поселок Горадиз) были организованы пятидневные мастер-классы по проекту "Уроки профессионального театра в регионах", сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Мастер-классы, отражающие современные творческие подходы в сценическом искусстве, провели режиссер и актер Джейхун Дадашов, а также театровед, сотрудник MEMİM Даглар Юсиф.

С целью повышения профессионального уровня театрального коллектива и формирования активной творческой среды проведенные мастер-классы были с интересом восприняты творческой группой театра.

Отметим, что в рамках проекта мастер-классы также были организованны в Агдамском государственном драматическом театре в период с 20 по 25 октября.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.