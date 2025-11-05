Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной пошлины в размере 24% на товары из США.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Министерства финансов Китайской Народной Республики.

Отмечается, что при этом дополнительная пошлина в размере 10% на американские товары сохранится.

В документе говорится, что это поспособствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США и принесет пользу народам обеих стран.