Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной пошлины в размере 24% на товары из США. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Министерства финансов Китайской Народной Республики. Отмечается, что при этом дополнительная пошлина в размере 10% на американские товары сохранится.
В документе говорится, что это поспособствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США и принесет пользу народам обеих стран.
